Ilgiorno.it - Prove tecniche di Monumentale. Censiti artisti, opere e personaggi

Il Cimitero di Monza come museo a cielo aperto, memoria della città di un tempo che spiega quella di oggi. Così lo racconta l’Associazione amici dei musei di Monza e Brianza Est nel libro illustrato da 120 foto di Alberto Cantù, “Il Cimitero di Monza - Arte“, presentato ieri ai Musei civici, anticipando il centenario della posa della prima pietra nel 1926. L’attenzione è rivolta al cimitero di Monza dal punto di vistaco, progettato da Ulisse Stacchini, che ospita centinaia di monumenti dai primi decenni del ‘900 ad oggi (opera di illustricome Luca Secchi, Ernesto Bazzaro, Eugenio Bajoni o Gerardo Bianchi), oltre a quelli più antichi di fine ‘800,nienti dal soppresso cimitero di San Gregorio, dietro il Binario 7. "La pubblicazione, 126 pagine – spiega Tiziana Achilli, presidente dell’Associazione – si propone di richiamare l’attenzione della pubblica amministrazione, in vista di un riconoscimento come Cimitero, perché lepossano essere preservate e tutelate con adeguate normative.