Ponte sullo Stretto e terremoti: visti i precedenti, mi aspetterei grossi investimenti

di Domenico Chiarella*Iltra Calabria e Sicilia sarà ilsospeso più lungo al mondo, una eccellenza dell’ingegneria italiana. Con questo slogan il 18 marzo 2023 il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti presentava il progetto deldi Messina.La notizia riportata da La Repubblica sul mancato coinvolgimento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) come istituzione allo svolgimento di indagini sulla presenza di faglie attive riaccende la discussione sulla solidità del progetto e sui rischi legati ad una sua eventuale realizzazione. Sebbene il progetto vada avanti e si spendano soldi pubblici, i dubbi sollevati da parte della popolazione e comunità scientifica legati al (i) potenziale impatto di un terremoto di simile o maggiore magnitudo di quanto registrato nel 1908 sule sulle città di Reggio Calabria e Messina, e (ii) la mancanza nell’area di studi dedicati per meglio comprendere la geometria, attività ed evoluzione di un assetto tettonico molto complesso, rimangono ad oggi ancora senza risposta.