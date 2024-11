Formiche.net - Nell’Artico gli Usa temono Pechino. Ma dovrebbero preoccuparsi di Mosca

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Nonostante l’Indo-Pacifico sia la sua più naturale e centrale arena, la competizione tra Washington esi dipana anche attraverso il resto del mondo, andando a toccare aree dal diverso grado di sensibilità politico-strategica sparse per tutti i continenti del globo terracqueo. Non sorprende dunque che la regione artica, con il suo incommensurabile valore economico e militare (ma non solo), rappresenti un terreno di scontro sempre più rilevante nel corso degli anni trae Washington. La crescente attenzione degli Stati Uniti nei confronti dell’azione cineseè bene individuabile nel susseguirsi delle dottrine ufficiali americane riguardo alla regione in questione. Nell’edizione del 2013 della “Strategia Artica” pubblicata dal Dipartimento della Difesa Usa la Repubblica Popolare non viene mai menzionata, mentre nella successiva edizione del 2016 viene nominata soltanto una volta.