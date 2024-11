Napolipiu.com - Napoli, De Maggio annuncia: “Nuovo bomber con Lukaku, vi svelo il piano”

Il direttore di Kiss Kisssvela le mosse di mercato per l’attacco azzurro Ilprepara una rivoluzione nel reparto offensivo. Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss, rivela in esclusiva durante Radio Goal i piani del club per il futuro dell’attacco azzurro.Ilper l’attacco“Ilnon si fermerà a“, la rivelazione di De. “Con la cessione di Osimhen, la società sta già monitorando un altro topper la prossima stagione”. Una notizia che conferma le ambizioni del club azzurro di costruire un attacco di primissimo livello.e il retroscena di mercatoDedifende con forza l’acquisto del belga: “ha già dimostrato il suo valore. Contro il Parma ha cambiato la partita, senza di lui sarebbe stata una sconfitta”. Un investimento voluto anche da altri top club: “Milan e Juventus lo cercavano in estate, saranno incompetenti anche loro?”.