Secoloditalia.it - Musk attacca i giudici militanti. Pd in tilt, Anm fuori controllo: “Ingerenza gravissima”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Le sentenze italiane, firmate dasui rimpatri dei migranti in Albania oltrepassano l’Oceano. Dagli Stati Uniti anche Elon, al fianco di Trump nella volata alla riconquista della Casa Bianca, prende di mira i magistrati italiani che, di fatto, ostacolano quotidianamente il protocollo Roma-Tirana. “Questise ne devono andare”, scrive il patron di Tesla e X. Proprio nel giorno in cui la nave Visalli della Guardia costiera proveniente dall’hotspot albanese torna nel porto di Brindisi con a bordo i 7 migranti che erano stati portati in Albania nel centro per il rimpatrio di Gjader.contro iitaliani che ostacolano l’accordo Italia-AlbaniaLa sinistra perde la testa. Per Pd in testa e per l’Anm è la notizia del giorno da cavalcare con anatemi contro l’entrata a gamba tesa del miliardario nemico numero uno e le consueta richiesta di chiarimenti alla premier Meloni.