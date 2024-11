Liberoquotidiano.it - "Mi rendi nervoso, non ce la faccio": Zverev sconcertante in tv. E Sinner gode...

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Dopo la vittoria a Parigi-Bercy, Alexanderè assurto al secondo posto del ranking ATP e, con un Alcaraz in condizioni precarie a Torino, si candida ad essere l'unico rivale a poter contrastare la vittoria finale dialle ATP Finals. Il tedesco, infatti, ha esordito con una vittoria (6-4; 6-4) contro Rublev alle ATP Finals. Qualche momento di imbarazzo, invece, nell'intervista post-partita con l'ex-collega britannica Laura Robson, oggi opinionista televisiva ed numero 27 del circuito femminile. Dice lei: “Mi hai appena detto che non stavi nemmeno sudando là fuori “. Lui costretto subito a correggere il tiro: "Non è quello che ho detto. Ti ho stretto la mano, siamo chiari con gli spettatori e ti sei lamentato di una stretta di mano troppo formale. Poi ho provato a darti due baci sulle guance.