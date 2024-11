Secoloditalia.it - Mattarella e Meloni ricordano gli eroi italiani di Nassirya e tutti i soldati caduti in missione all’estero

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

L’Italia rende omaggio ai 19che 21 anni fa, il 12 novembre 2003, rimasero uccisi nella strage di Nassiriya. “Un tremendo attentato che rimarrà sempre scolpito nella nostra mente” scrive sui social la presidente del consiglio Giorgia.Il presidente della Repubblica Sergioha inviato un messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto. “Nella Giornata del Ricordo deimilitari e civili nelle missioni internazionali per la pace – dice il Capo dello Stato – il pensiero va a coloro che, animati da profondo senso del dovere, dedizione e coraggio, hanno donato la propria vita per l’Italia e per i valori della pace e della cooperazione internazionale”. “A ventun anni dal tragico attentato di Nassiriya, rinnoviamo la memoria dei 19che persero la vita in quell’orribile atto di violenza, insieme agli iracheni che condivisero il medesimo tragico destino, e con loro, quella dinelle missioni internazionali.