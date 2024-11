Quotidiano.net - L’impatto dei più ricchi

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Attraverso i loro investimenti in attività inquinanti, l’uso di jet e super yacht privati, in media i miliardari emettono in soli 90 minuti più CO2 di quanta ne produce il cittadino medio del pianeta nell’arco della sua intera vita. A denunciarlo è l’ong Oxfam in un nuovo rapporto diffuso alla vigilia della Cop29. "Esponenti dei gruppi socio-economici piùhanno maggiori responsabilità con i propri stili di vita", sottolinea Oxfam Italia.