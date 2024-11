Butac.it - L’ematologo, il vaccino e i tumori

Sulle pagine di alcuni giornali online nelle scorse settimane sono state riportate le parole di un ematologo, il dottor Corrado Perricone, che parla dianti-COVID e cancro. Titolava la testata Il Roma, il primo novembre:Perché ilanticovid 19 ad mRNA può causare il cancroSulla testata l’intervento delè descritto come opinione, visto che mancano i fatti che dimostrino quanto sostenuto da Perricone. Ad oggi, come più volte abbiamo ripetuto su queste pagine, non esistono dati che dimostrino un aumento significativo dei casi di cancro attribuibili ai vaccini mRNA. Le associazioni che si occupano di studi sulla diffusione deiin Italia, come AIOM e AIRC, hanno difatti evidenziato come l’aumento delle diagnosi (e non dei casi) sia legato a miglioramenti nello screening e nei metodi diagnostici, non all’uso dei vaccini.