Lavori e strade chiuse Soccorsi penalizzati

A proposito di ambulanze parla Domenico Suriano, cotitolare della tabaccheria di via Tolmino. "Un enorme caos causato da un mix di cose avvenute tutte insieme e per una brutta gestione e organizzazione:, il tram, lo sciopero", elenca il negoziante. Una triade che, avvenuta in poche ore, ha causato traffico per tutto il giorno. Tornando alle ambulanze bloccate dal traffico, Suriano racconta una storia: "Un giorno una signora è collassata – inizia –. Abbiamo così chiamato l’ambulanza, dopo aver messo in sicurezza l’anziana svenuta in negozio". Passano 30 minuti: "Ancora niente". Così, Suriano ha richiamato il Maggiore, distante pochi chilometri dal suo negozio. "In totale ci hanno messo più di 45 minuti per fare 1,5 chilometri, tutto perché non ci passano – analizza il commerciante –.