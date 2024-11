Italia-CinaMattarella | da Xi rassicurazioni su rimozione ostacoli commerciali

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Pechino, 12 nov. (askanews) – “Nel colloquio con il presidente Xi” si è parlato anche della “deglialla penetrazione delle nostre aziende sul mercato cinese , di una effettiva parità di condizioni rispetto agli operatori locali, cosa che giova non solo agli operatori degli altri paesi ma anche anche al Paese che li accoglie”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando una delegazione di imprenditorini a Canton ultima tappa della visita di Stato in Cina. Il capo dello Stato ha spiegato che la parita di condizioniè una pratica che si è dimostrata vincente nellUnione europea dal momento che “L’apertura vicendevole fa crescere con pari convenienza e vantaggio tutti i paesi dell’Unione in quanto vengono assicurate pari condizioni e ladegli