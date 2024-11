Thesocialpost.it - Insetti, escrementi di topo e cibo scaduto: controlli a tappeto dei Nas nelle mense scolastiche

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, sono ripresi idei carabinieri del Nasdi tutto il territorio nazionale. L’operazione, realizzata in collaborazione con il ministero della Salute, ha l’obiettivo di garantire che tutte le strutture rispettino i requisiti previsti dalla legge per la sicurezza alimentare. Le attività di controllo hanno interessato finora più di 700di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori e universitari. Il monitoraggio ha coinvolto siapubbliche che private e proseguirà per tutto l’anno scolastico, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezzascuole. Irregolare una mensa su quattro Dai dati raccolti emerge una situazione preoccupante: quasi una mensa su quattro (circa 170 strutture) è risultata irregolare.