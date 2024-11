Ilfattoquotidiano.it - Il sindacato dell’esercito contrario allo smart working: “Il telelavoro rischia di compromettere l’immagine del servizio militare”

Niente, siamo soldati. A protestare contro la proposta inserita nell’ambito del rinnovo contrattuale dall’esercito è ilinterforze Usmia, Unione sindacale militari interforze associati. Tra le proposte inserite nel rinnovo c’è ile la settimana corta. “Tali misure – ribatte – il segretario del, Leonardo Nitti – sono in contrasto con la natura della professione, che richiede presenza fisica, prontezza operativa e disponibilità continua“. In più, aggiunge Nitti, “la coesione del gruppo e lo spirito di corpo, pilastri fondamentali della nostra missione, si sviluppano infatti attraverso la quotidiana interazione e il confronto diretto. L’introduzione delinoltre die il valore del, rendendo difficile giustificare richieste di maggiori risorse per la Difesa.