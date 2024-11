Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 13 novembre: Clara sa quello che vuole, Elvira si sente male!

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Nelledella prossima puntata de Il9, in onda mercoledì 13su Rai 1,accusa un malore: sarà qualcosa di serio? Il9 continua a tenere tutti sulla corda anche nella puntata di domani, mercoledì 13, in onda su Rai 1 alle 16:00. A tenere banco non è soltanto il precario equilibrio tra Adelaide e Marcello, dopo quanto accaduto al Circolo, ma anche il triangolo trae i suoi due "allenatori" , e una novità che potrebbe presto diventare un lieto annuncio.Il: Marcello rifiuta l'invito di Adelaide Salvo è riuscito a impedire che Ciro e Concetta facessero una sorpresa a Maria a Parigi, cosa davvero non opportuna in questo momento così .