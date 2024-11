Lanazione.it - "Il lavoro non si tocca". I dipendenti di ’Sigit’ in presidio permanente

Fuori dai cancelli sventolano le bandiere dei sindacati e i cartelli scritti dai 40della Sigit Plast coinvolti nella cassa integrazione a zero ore scattata a seguito di una pesante crisi aziendale. "Ilnon si": si legge in un manifesto che riassume lo stato d’animo delle persone coinvolte nella vertenza. Questa settimana è cruciale: venerdì 15 novembre ci sarà una importante assemblea sindacale che dovrebbe dirimere alcuni punti fondamentali sul futuro di questa impresa (con molte sedi in Italia e in Europa). Verrà mantenuta la sede di San Giustino? Quale destino spetta alle 40 famiglie coinvolte in questo stato di crisi? Troppe domande che attendono risposte: ci sono trattative aperte coi vertici del gruppo e la vicenda è nota anche alle istituzioni. Nei giorni scorsi durante la visita in zona del ministro Matteo Salvini una delegazione dei lavoratori lo ha incontrato, domenica invece il sindaco Stefano Veschi di San Giustino ha svolto un sopralluogo nell’azienda dove i lavoratori sono in