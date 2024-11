Dilei.it - I sieri labbra effetto filler funzionano davvero? L’esperta dice sì e ci consiglia i migliori

sono la soluzione definitiva per averefavolose senza ricorrere alla chirurgia estetica. Addio punturine, insomma, e anche a cifre da capogiro. In commercio, infatti, si possono trovare tantissimi prodotti a prezzi accessibili che donano volume allee le rendono super carnose.Ma comequesti? E quali sono ida acquistare? Abbiamo chiesto aldi svelarci i suoi lip pumpler preferiti, insieme a qualche consiglio per averefavolose!Come volumizzare lesenza: il potere del lip pumplerCamilla Gentili – Laureata in Medicina EsteticaIvolumizzanti per lesono in grado di donare volume e turgore grazie a ingredienti specifici. “Solitamente questi prodotti contengono la capsaicina, un derivato del peperoncino, ma anche il mentolo” – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – “Ottime pure le formulazioni con acido ialuronico, una sostanza che aiuta la pelle a trattenere l’acqua, con un “spugna” che dona volume”.