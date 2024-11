Nerdpool.it - I Fantasmi dell’Isola di John Grisham: Recensione

diè il terzo capitolo della serie ambientata a Camino Island e ripropone il fascino e la tensione tipici dello stile narrativo di. Il romanzo é edito da Mondadori.“Ho una storia, Mercer. Forse la migliore di sempre.”La trama ruota attorno alla misteriosa Dark Isle, un’isola remota al largo della Florida, dove una comunità di schiavi in fuga aveva trovato rifugio secoli fa. Quest’isola, circondata da storie di annegamenti e presenze sovrannaturali, diventa terreno di scontro tra Lovely Jackson, discendente diretta di quegli schiavi, e una potente società immobiliare decisa a trasformare il luogo in un resort di lusso.crea un forte legame emotivo tra i lettori e il personaggio di Lovely, che a 80 anni si ritrova a dover difendere non solo il ricordo della sua famiglia, ma anche il significato storico e spirituale di quell’isola.