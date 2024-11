Ilfattoquotidiano.it - “I Corgi della Regina Elisabetta erano psicotici, i Corleone del mondo canino”: la verità sui cani amati dalla defunta Sovrana

Ne parlava Hello! qualche giorno fa, ne torna a parlare Vanity Fair. Di chi? Dei. Intanto, la scomparsa, ha posseduto oltre 30gallesi di Pembroke e l’argomento è tornato di attualità per via di un libro, Q: A Voyage Around the Queen. L’autore, Craig Brown, parla anche deidi Buckingham Palace e non ne parla proprio benissimo: “Isono, a quanto pare, un gruppo imprevedibile e irascibile: un momento sono coccolosi, il successivo sono, idel”.Ed ecco che l’autore racconta la storia di Dookie, diciamo il capostipite deireali, primoa varcare la soglia delle reali residenze. Una delle sue particolarità? “Mordeva i talloni degli ospiti e non limitava la sua aggressività agli umani: attaccava volentieri le sediesala da pranzo alla Royal Lodge, la casa di famiglia nel Windsor Great Park”.