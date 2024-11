Lapresse.it - Governo, la gaffe di Meloni: “Con me tasso di disoccupazione femminile più alto di sempre”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

della premier Giorgiadurante il discorso in video collegamento con Bologna per il comizio dei tre leader del centro-destra a sostegno di Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. “A dispetto delle femministe che pensano che la parità si faccia definendosi la presidenta o l’assessora, io voglio dire che mi faccio volutamente e tranquillamente chiamare ‘il presidente’ ma sono fiera che, sotto il primoguidato da una donna, ildi ‘sia il piùdi. Perché questa è la parità. Questa è la parità”, ha dichiarato. Il passaggio non è passato inosservato diventando virale sui social.