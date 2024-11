Quotidiano.net - Gillian Anderson, da X Files ad altri successi fino al recente libro ‘Want’

Nell’immaginario comune, il nome diè immediatamente legato al ruolo dell’agente Scully di X. Una serie tv dal successo mondiale che lei ha potuto riscoprire solo qualche anno dopo aver smesso i panni del suo personaggio. Ai tempi del boom televisivo, non era in grado di godersi il riscontro mediatico: “Tutti dicono solo: “Oh mio Dio. La serie. Oh mio Dio. È la cosa più incredibile che ci sia!”. E tu non vuoi più sentirtelo dire. Non lo vuoi più sentire”, Solo anni dopo ha compreso di aver fatto parte di una serie che è diventata cult, un vero e proprio fenomeno di costume. E ha fatto pace con se stessa e quel periodo professionale. Ma dopo X, lasi è allontanata dall’America, dalla tv e si è nuovamente avvicinata al teatro, per prendere più possibile le distanze da quel personaggio che aveva interpretato.