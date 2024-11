Ilgiorno.it - Gavardo, fa pipì in mezzo alla strada: daspo e tremila euro di multa

, 12 novembre 2024 – Di sicuro se ne ricorderà per lungo tempo. Un trentaduenne è stato sanzionato con unadi oltree per quarantotto ore non potrà rimettere piede nel centro di. In aggiunta, il trentaduenne è stato segnalato al questore che potrà intervenire con misure più severe in caso di recidiva. I fatti risalgono al pomeriggio di sabato, quando due pattuglie della polizia locale Valle Sabbia impegnate in un servizio di controllo nel centro storico dihanno sorpreso l’uomo in flagranza di atti contraripubblica decenza: urinava in prossimità della via principale. Quest’anno, la polizia locale ha già emesso 12 ordini di allontanamento.