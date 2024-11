Lanazione.it - Gabriele Mealli della Chimera Nuoto conquista due medaglie con la nazionale

Arezzo, 12 novembre 2024 –tiene alti i coloriitaliana di. L’atleta, nato nel 2007, è stato convocato nella squadra azzurracategoria Juniores per partecipare alla cinquantesima edizione del trofeo inter“Nico Sapio” di Genova dove è riuscito a centrare ottimi risultati in ognuna delle specialità in cui è sceso in vasca. La partecipazione dialla manifestazione è stata impreziosita dalladi dued’argento nei 400 stile libero con il tempo di 3’52’’64 minuti e negli 800 stile libero con il tempo di 8’12’’38 minuti alle spalle del soloDetti (già campione del mondo in questa specialità e vincitore di due bronzi alle Olimpiadi del 2016), oltre che da un quarto posto nei 200 stile libero con 1’48’’76 minuti.