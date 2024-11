Ilrestodelcarlino.it - Fabriano Cerreto super. Osimana, esame fallito

Ma che bel. Dopo aver fermato la Maceratese, in casa, sul pari, va a vincere a Monturano, segnando tre gol e cogliendo il quarto risultato utile di fila. In una partita rocambolesca con i cartai che vanno sotto, ma poi rimontano alla grande. Confermando di attraversare proprio un bel periodo. La formazione di Caporali nelle ultime otto partite ha perso solo in casa di una delle due attuali capoliste dell’Eccellenza, il K Sport Montecchio Gallo, e per giunta di misura dopo una sfida con cinque gol in totale. Ancora una trasferta da dimenticare invece per l’finita ko a Chiesanuova. Una partita chiusa già nel primo tempo dove i giallorossi - quarta sconfitta su cinque partite in campionato lontano dal Diana - subiscono tre reti nel giro di poco più di mezz’ora (doppietta di Sbarbati e rigore dell’ex, Mongiello).