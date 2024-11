Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Gli uomini più in forma della decima giornata. E Princiotta lancia il Lanciotto

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La 10ªha registrato segnali importanti dalle squadre in fondo classifica. Come ilCampi di Secci che colleziona un’altra domenica di gloria per aver infranto l’imbattibilitàcapolista Affrico. Grazie all’attaccantei campigiani incamerano altri tre punti preziosi con una super prestazione del portiere Roselli del centrocampista Bigozzi e con Tommaso Bambi difensore. Per l’Affrico è stata unain salita con la traversa di Centrone (bravo assieme al centrocampista Nuti), con l’aggiunta di un palo di Morelli e con due ottime parate del portiere Burzagli. L’Antella è risorta grazie al gioiello dell’attaccante Del Sante mandato in gol da un perfetto assist di Calamai. La squadra di Francini conquista tre punti importanti a speseLastrigiana, utili per costruire la risalita in classifica.