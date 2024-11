Lanazione.it - Cultura, Massa si sogna ‘capitale’. Persiani: "Candidata per il 2028"

Di Dopo non avere fatto seguito (con una serie di polemiche anche interne) alla “manifestazione di interesse” per Capitale italiana della2027, il sindaco Francescoha annunciato – durante la presentazione al Palma del libro “I Piccirilli di” di Franco Frediani e Anna Vittoria Laghi – che la città correrà per il bando del, ultimo anno nel quale sarà primo cittadino. La corsa non è semplice e merita un dibattito approfondito e soprattutto molta applicazione da parte dell’amministrazione comunale che deve allestire un proprio progetto senza dimenticare le proposte che possono venire da fuori, magari anche dai comuni vicini, Carrara e Montignoso segnatamente, che potrebbero dare un supporto concreto alla candidatura. Magari istituendo un tavolo di lavoro anche con le associazioni, con Touring Club e Italia Nostra, i cui rappresentanti erano al ‘Palma’, che hanno dato dubito il loro assenso.