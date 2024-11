Amica.it - Come ridurre i dolori e le rigidità da ufficio? Qualche rimedio c'è, e attinge dallo yoga e dalla ginnastica dolce.

Lavorare per ore al computer, alzi la mano chi non lo ha sperimentato e sofferto. Restare seduti a lungo è una routine comune per molti, ma può portare a quella fastidiosa sensazione diche spesso si localizza proprio nei fianchi, uno snodo cruciale del nostro corpo. I fianchi non sono solo il perno di stabilità per l’intera parte inferiore del corpo, ma anche il centro del nostro equilibrio e delle nostre emozioni. Tuttavia, rimanere seduti troppo a lungo può irrigidire i muscoli dell’anca,la mobilità e creare fastidi anche a schiena e ginocchia. Ormai lo sappiamo, funzioniamo a specchio: se stiamo bene dentro di noi, funzioniamo anche fuori. A casa,in