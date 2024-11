Colletta alimentare e diabete in campoLion Club Avellino Host

Anteprima24.it - Colletta alimentare e diabete, in campo”Lion Club Avellino Host”

Tempo di lettura: 2 minutiIl Lion, presieduto da Ernesto Del Giudice e supportato dai soci del Leo Club Irpinia, scende in campo per proporre due giornate di prevenzione deltipo II e delle malattie a esso correlate come ipertensione arteriosa, dislipidemia, fegato grasso, sovrappeso e obesità, alterazioni dell’efficienza visiva.Un team di medici specialisti, biologhe nutrizioniste e ottici optometristi offrirà una serie di prestazioni gratuite diagnostiche multidisciplinari nei giorni di sabato 16 novembre (ore 10.00-14.00; 16.00-19.00) e domenica 17 (dalle ore 9.00-14.00) presso il Circolo della Stampa di Avellino.Iltipo II è una malattia cronica, invalidante che compromette la qualità della vita e conduce, se non riconosciuta e curata, a morte prematura.