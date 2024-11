Ilfattoquotidiano.it - “Ce la metto tutta, ma è difficile utilizzarli!”: l’indagata che non riusciva a spendere i soldi delle tangenti. Appalti Asl truccati a Bari, 10 arresti

“Sonodecorata Cartier, Vuitton, Hermes“: è il primo maggio e a bearsi della sua borsa e dei suoi gioielli – intercettata da una microspia della Procura – è Paola Andriani, la moglie di un dirigente dell’Asl di, Nicola Iacobellis. Entrambi sono tra i 10 arrestati per un giro dilegato aglidell’azienda sanitaria. L’indagine ha portato alla luce, secondo la Procura di, un sistema “diffuso” di corruzione con “mercificazioni seriali della funzione pubblica” come sottolineano i magistrati. In sostanza gli imprenditori coinvolti, in cambio degli(tra cui quello del “gabbione” dell’ospedale San Paolo di, il reparto dei detenuti ricoverati, e della “Casa della Salute” del comune di Giovinazzo) pagavanoin borse di lusso, ristrutturazionicase, denaro.