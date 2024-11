Ilrestodelcarlino.it - Cade dal monopattino: gravissimo

E’ caduto dale ha battuto con violenza la testa a terra, procurandosi un trauma cranico. Un trentaduenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto domenica sera attorno alle 23.30 circa in via Colombo di fronte alla distributore IS. L’uomo è caduto dalbattendo violentemente la testa. All’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa il 32enne era incosciente. E’ stato trattato e immobilizzato sul posto con l’ automedica del Crass ed è stato trasportato sempre in codice di massima gravità in sala emergenze a Torrette. Da valutare le sue condizioni. La questione monopattini era stata affrontata dal Carlino proprio l’altro giorno attraverso le parole del comandante della polizia locale, Marco Caglioti.