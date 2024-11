Unlimitednews.it - Autonomia, Zaia “Il Veneto alla Consulta come parte terza”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Bella la notizia della Corte Costituzionale che autorizza ilcipare al dibattito – all’interno ovviamente della Corte Costituzionale e circa il ricorso presentato dalle regioni Sardegna, Campania, Puglia e Toscana – per porre freno e quindi per fare in modo di invalidare la legge Calderoli e la legge sull’. Il nostro ruolo non sarà quello di fare gli avvocati difensori del governo, che sono in grado assolutamente di argomentare e di difendere la legge Calderoli, ma di essere làe dire che, se venisse meno la legge Calderoli, noi saremmo danneggiati”. Lo ha detto il governatore del, Luca. “Chiediamo l’applicazione della Costituzione: non vogliamo lasciare indietro nessuno, non puntiamosecessione dei ricchimaldestramente qualcuno la vuole definire, ma semplicemente puntiamo a un efficientamento di questo Paese, al fatto che ci sia più responsabilità e che il cittadino una volta per tutte non sia una comparsa nella vita degli altri, ma sia un attore protagonista nel proprio territorio e che soprattutto abbia dei servizi”, ha aggiunto.