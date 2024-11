Quotidiano.net - Auto: Ac Roma e Euroma2 insieme per la sicurezza stradale

Lasempre in primo piano nella Capitale, anche grazie all'accordo triennale stipulato tra l'mobile Clube "Eu2", che prevede l'istituzione di un rapporto di collaborazione per la realizzazione di eventi di promozione dell'educazionee di altre iniziative istituzionali e sociali presso il Centro commerciale, punto di riferimento per la cittadinanzana e non solo. Eu2 metterà a disposizione, a titolo gratuito, ampi spazi da dedicare alle prove di guida in, (driving test), che coinvolgeranno i giovani in età da patente delle Scuole Secondariene, coordinate dai Formatori Aci Ready2Go. Nella lezione teorica interattiva di quasi 2 ore, saranno affrontati i concetti fondamentali della Guida in, utili a prevenire l'incidentalità: limiti di velocità,attiva e passiva, dispositivi ADAS e consigli per mantenere sempre la massima concentrazione al volante.