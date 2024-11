Anteprima24.it - Antonio Annarumma, per non dimenticare il Poliziotto Eroe

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del 55° anniversario della scomparsa della Guardia Scelta di P.S., fulgido esempio di cittadino di Monteforte Irpino, caduto per servizio a Milano nel corso di una manifestazione caratterizzata da violenti scontri, il Comune ha organizzato una commemorazione, che si svolgera? presso il Cimitero Comunale, il giorno 19 novembre p.v. alle ore 11.00, con la deposizione di una corona di alloro presso il monumento dedicato adnato a Monteforte Irpino il 10 gennaio 1947 entra nel Corpo il primo dicembre del 1967. In forza da pochi mesi al 3° reparto celere di Milano, il 19 novembre 1969 fa parte del contingente che fronteggera? a Milano due manifestazioni, una studentesca ed una operaia per il costo degli affitti.