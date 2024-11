Abodi | Gli stadi nuovi raddoppiano i ricavi e valorizzano il prodotto Serie A

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Tutte le società che hanno intrapreso un percorso di ammodernamento hanno visto raddoppiare i. Credo che nella valorizzazione delA, anche i diritti televisivi vivono della qualità delloo, di una modernità dell’offerta che non è scontata“. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, nel corso della conferenza stampa in cui è stata presentata la proposta di Forza Italia per migliorare e accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli impianti calcistici in Italia. “Per quanto sia inesauribile la passione dei tifosi, bisogna comunque dare ulteriori buone ragioni anche nella logica della competitività per la quale un terzo dei nostri club si confronta col resto d’Europa che è molto più avanti di noi e vale anche per le realtà oggettivamente meno evolute dal punto di vista calcistico“, ha aggiunto il ministro.