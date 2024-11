Ilgiorno.it - A tu per tu con un cinghiale. Ferito Paco, un cane da caccia

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Vis à vis con un, ma per fortuna l’incontro ravvicinato è costato ‘solo’ qualche ferita, curata dal veterinario. Malcapitato è, setter gordon, di Filippo Grumi, gavardesetore da quando aveva 18 anni. Domenica, l’incontro col, ormai non straordinario, visto che questi animali sono numerosissimi in tutta la Lombardia. "Quello che fa riflettere è che non eravamo in una zona impervia, dove potevamo aver ‘disturbato’ il– racconta Grumi – ma tutto è accaduto sul retro di una casa, nella frazione di Sopraponte. Lì i boschi sono puliti. Ilè andato su di corsa, poi è sceso, per fortuna con le sue gambe, con un buco nel costato, mentre l’altro dente non è riuscito a bucare, ma ha fatto un grosso ematoma. Nulla di grave per fortuna, nessuna lacerazione di organi vitali".