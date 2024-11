Gaeta.it - Violenza sessuale in una scuola di danza di Genova: avviate le indagini della polizia

Facebook WhatsAppTwitter A, un episodio inquietante ha scosso una comunità locale quando un ballerino minorenne ha segnalato di essere stato vittima di una presuntaall’interno di unadi. La notizia, rivelata da Primocanale, solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture dedicate alla formazione dei giovani. Le autorità hanno subito avviato un’indagine approfondita per fare chiarezza sulla situazione e tutelare le vittime.I fatti accertati dai genitori e la reazioneLa vicenda è emersa dopo che il giovane ballerino ha comunicato ai propri genitori l’accaduto. Mentre il ragazzo si confidava, i genitori hanno deciso di agire, prima contattando il dirigentee successivamente allertando la. L’intervento tempestivo è stato cruciale per avviare una serie di accertamenti, con le volantiquestura genovese che sono giunte rapidamente sul posto per raccogliere le testimonianze.