Lanazione.it - Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio, ultimi tre posti disponibili per la nuova laurea triennale ad orientamento professionale

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 11 novembre 2024 – Sono aperte fino al 22 novembre (ore 11) le domande di ammissione per glitreancoraper il nuovo corso diadinper, lee il(TACT) dell’Università di Siena. Per l’ammissione non sono previste prove: l’immatricolazione è consentita fino ad esaurimento. Le attività didattiche si tengono presso la sede del Centro di Geo(CGT) in Via Vetri Vecchi 34 a San Giovanni Valdarno (AR). È inoltre possibile seguire alcune attività didattiche, in modalità sincrona, presso la sezione formativa di Grosseto. Il Corso diha un taglio altamente pratico: infatti sono previste numerose ore di attività di laboratorio e tirocinio; il corso consente inoltre aiti di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometrato.