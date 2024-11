Quotidiano.net - Solo il dialogo può aiutare il clima e la pace

Roma, 11 novembre 2024 – La notizia, prevedibile, è che non ci saranno notizie. Peccato. Con il, con i suoi cambiamenti, non si scherza. Anzi, si muore. Cop 29, la super conferenza che mette attorno a un tavolo i Paesi del mondo, e che si apre oggi a Baku, è destinata a essere una lunga (12 giorni!) scampagnata per centinaia di sherpa, funzionari e esperti. Gente che se ne intende, ma non decide. Quelli che decidono, i Grandi o simil tali della Terra, non ci saranno. Né gli Stati Uniti in periodo di transizione "tica" alla Casa Bianca, né Putin impegnato a fare la guerra, né la Cina, impegnatissima a venderci strumenti green (pannelli fotovoltaici, auto elettriche.) alimentando la propria industria a suon di centrali a carbone e combustibili fossili. Mancherà anche l’Europa, perché Ursula ha declinato l’invito impegnata con la nuova Commissione, e alle prese proprio con le scadenze green che dividono partiti e partner Ue tra talebani dell’ambiente e resilienti del buon senso.