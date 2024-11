Iodonna.it - Serve un lavoro di profonda consapevolezza

Secondo appuntamento con la rubrica quindicinale “Agorà” di Selene Calloni Williams. Il nuovo contributo sarà on line il prossimo 25 novembre.Nei sei anni che ho trascorso nell’eremitaggio buddhista Theravada, nella foresta di Habarana in Sri Lanka, ho appreso dell’esistenza dei “Butha”. Il mio maestro, il Venerabile Gata Thera e il mio compagno di meditazione, il Reverendo Gotatuwe Sumanaloka Thero, erano degli “acchiappa-fantasmi” professionisti. La parola “Bhuta”, in sanscrito, significa “essere” o “entità”. È utilizzata nella tradizione sia indù che buddhista per designare uno spirito inquieto presente in una famiglia o in un luogo. Spesso il termine fa riferimento a spiriti di defunti che, a causa di una morte traumatica o irrisolta, non hanno trovato pace e vagano tra il mondo dei vivi.