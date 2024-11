Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 12ª giornata: Inter, sempre -1 ma pure -6

LaA va alla sosta, la terza in appena due mesi, con unacortissima in vetta: sei squadre racchiuse in soli due punti. Il Napoli tiene il +1 col pareggio di stasera, l’non riesce nel sorpasso ed è agganciata da Atalanta, Fiorentina e Lazio tutte vittoriose oggi, con un saldo di -6 rispetto alla dodicesimadella scors astagione. E la Juventus è a -2 dal primo posto.A 2024-2025 – 12ªGenoa-Como 1-1 17’ da Cunha (C), 92’ VogliaccoLecce-Empoli 1-1 33’ Pellegri (E), 77’ PierottiVenezia-Parma 1-2 5’ Nicolussi Caviglia (V), 17’ Valeri, 68’ BonnyCagliari-Milan 3-3 2’ Zortea, 15’, 40’ Rafael Leao (M), 53’, 89’ Zappa, 69’ Abraham (M)Juventus-Torino 2-0 18’ Weah, 84’ YildizAtalanta-Udinese 2-1 45’ +3 Kamara (U), 56’ Pasalic, 60’ aut. TouréFiorentina-Verona 3-1 4’, 59’, 92’ Kean, 18’ Serdar (V)Roma-Bologna 2-3 25’ Castro, 63’, 82’ El Shaarawy (R), 66’ Orsolini, 77’ KarlssonMonza-Lazio 0-1 36’ Zaccagni-Napoli 1-1 23’ McTominay (N), 43’ CalhanogluANapoli 26Atalanta 25Fiorentina 2525Lazio 25Juventus 24Milan 18 *Bologna 18 *Udinese 16Empoli 15Torino 14Roma 13Parma 12Verona 12Como 10Cagliari 10Genoa 10Lecce 9Monza 8Venezia 8* una partita in menoPROSSIMO TURNOTREDICESIMAAVerona-sabato 23 novembre ore 15Milan-Juventus sabato 23 novembre ore 18Parma-Atalanta sabato 23 novembre ore 20.