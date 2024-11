Anteprima24.it - Secondo stop consecutivo per i Boars: Miwa ko a Canosa

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiArriva una sconfitta per laEnergia Cestistica Benevento nella trasferta di, in cui ihanno avuto difficoltà ad esprimere un gioco fluido. Un terzo parziale di 15-5 spezza le gambe alla, che non riesce nella rimonta a causa delle difficoltà avute in fase realizzativa. Nelle fasi iniziali, le due squadre hanno difficoltà a sbloccarsi in attacco. La prima a farlo è, che trova un parziale di 6-2, costringendo coach Parrillo ad un timeout prematuro. Ireagiscono, trovando punti nel pitturato con Ndour, e si portano davanti a 3? con una tripla di Castellitto. Agli attacchi dei padroni di casa, larisponde ancora con un prolifico Ndour, chiudendo il primo periodo sul 14-15 Nelperiodo, laprova ad allungare sull’asse play-pivot Murolo-Ndour, toccando il +7 a 6?.