Peacemaker | Frank Grillo è Rick Flag nel primo footage della seconda stagione

Il Teamè tornato in azione. In vista del finale di(o di serie?) di The Penguin, Max ha mostrato in anteprima unsguardo a un’altra serie DC in arrivo sul servizio di streaming nel 2025: Ladi. Tra uno sguardo al prequel di Dune, Dune: Prophecy, il prequel di IT Welcome to Derry, ladi The Last of Us e lo spinoff di Game of Thrones A Knight of the Seven Kingdoms, sono stati mostrati i filmatiserie creata da James Gunn, ambientata nel nuovo Universo DC dopo gli eventi del film Superman di Gunn.“Non importa quanto siamo lontani l’uno dall’altro, nessuno ci separerà mai“, dice il Christopher Smith di John Cena sopra un filmatobanda dei ‘Ragazzi dell’11° Strada” che brinda con delle birre: Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee), Leota Adebayo (Danielle Brooks) e Adrian Chase / Vigilante (Freddie Stroma).