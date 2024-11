Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dall’11 al 17 novembre

ARIETE – Questione di Feeling per Elodie e Tiziano FerroCarissimi Ariete, preparatevi a una“scoppiettante”. E perché uso proprio questo termine? Perché a scoppiarvi sarà proprio il cuore. E scoppierà d’amore. Ebbene sì, Venere sarà presente nel vostro segno e vi regalerà un sacco di momenti interessanti col vostro partner, una ritrovata stabilità, una bella intesa sessuale che non guasta mai e, lo stesso partner, vi farà un grande, grandissimo regalo che vi renderà felicissimi. Anche per i single, sempre grazie a Venere, sono previsti – tra mercoledì e giovedì – alcuni incontri interessanti. Segnatevi questi segni: Gemelli, Leone e Capricorno. Perché con questi segni appena citati c’è. Feeling. Che è anche il titolocanzone di Elodie e Tiziano Ferro uscita venerdì scorso.