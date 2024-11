Liberoquotidiano.it - "Non è vero nulla": la telefonata Trump-Putin, Mosca si infuria e scoppia il caso

Il Cremlino ha smentito le "notizie della stampa estera" relativa a una presunta conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimire il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldche invece "non ha avuto luogo". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Non ci sono ancora piani specifici, quindi non c'è ancorada aggiungere", ha precisato. Si tratta - ha aggiunto ancora Peskov facendo riferimento al Washington Post - "dell'esempio più chiaro della qualità delle informazioni che vengono talvolta pubblicate anche su testate abbastanza rispettate". "Si tratta semplicemente di informazioni false". Intanto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un'intervista all'emittente Ard, in merito alla possibilità di parlare con il presidente russo, Vladimir, ha affermato: "Ho deciso di parlare con il presidente russo al momento giusto".