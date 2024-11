Gaeta.it - Merano Wine Festival: Abruzzo tra Tradizione e Innovazione Gastronomica

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilsi conferma nuovamente come un importante palcoscenico per le aziende abruzzesi, che si fanno portavoce delle loro tradizioni culinarie e dei notevoli prodotti tipici. Durante la manifestazione, la Gourmet Arena ha messo in risalto le ricchezze gastronomiche dell’, in un evento che ha attratto visitatori e operatori del settore. La presenza di 51 aziende, supportate dalla Regione, dai Gal e dalle Camere di Commercio, testimonia il lavoro sinergico per promuovere il territorio.Il successo del salone del KurhausTra i saloni del Kurhaus, l’atmosfera era vibrante, con migliaia di visitatori che si sono dati appuntamento per assaporare le specialità abruzzesi. In particolare, l’area dello Spaziosi è distinta non solo per le esposizioni, ma anche per gli eventi di show cooking, dove chef locali hanno mostrato le loro abilità preparando piatti della