Tpi.it - Marco Masini: “Ho sbagliato con persone importanti dello spettacolo e me l’hanno fatta pagare dicendo che portavo sfiga”

: “Meche”Protagonista del monologo de Le Iene, in onda su Italia 1 nella serata di domenica 10 novembre,ha ripercorso uno dei momenti più bui della sua carriera, ovvero quando veniva additato come uno che portava sfortuna.“Avevo 19 anni quando morì mia madre – ha dichiarato il cantante nel suo monologo – Non credo esista un’età ‘giusta’ per perdere la madre, ma 19 anni sono veramente pochi. A parte il calcio, era la musica la mia passione. E il pianoforte era il mio modo per anestetizzare il dolore. Quando iniziai a lavorare con la musica fu un sogno che si avverava. Facevo il pianista per cantanti famosi avevo poco più di vent’anni e provavo qualcosa che assomigliava alla felicità. Poi è cambiato tutto velocemente. Si accorsero che cantavo bene, ho partecipato a Sanremo e ho vinto”.