Iltempo.it - Manovra, Landini (Cgil): "C'è bisogno di cambiarla radicalmente, vedremo se c'è disponibilità"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2024 "Noi abbiamo avanzato. C'è un problema salariale, vanno sbloccate le assunzioni, stanno tagliando su comuni e servizi, servono risorse sulla sanità pubblica, serve una vera riforma fiscale, va superata la precarietà e servono politiche industriali degni di questo nome. Per quanto ci riguarda c'èdi un cambiamento radicale di questaandando a prendere i soldi dove sono. Vediamo per quale ragione ci hanno convocato ora, visto che non era mai successo che il Governo presentasse lain Parlamento, senza nessun confronto con i sindacati" così il segretario dellaMaurizio, prima di entrare a Palazzo Chigi per incontrare il Governo sullainsieme agli altri sindacati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev