Lupo solitario

Dalla fine di questa Estate 2024, un Pistolerosemina terrore e domande sui ring al di fuori della WWE.Come nei migliori sceneggiati televisivi western, un tizio in impermeabile e cappello nero, con lo sguardo di ghiaccio, irrompe sui ring, devasta il malcapitato di turno con una serie di devastanti Clothesline, si avvicina al suo avversario, gli stringe la mano e gli sussurra qualcosa, per poi andarsene.Questo Lone Wolf (o) corrisponde al nome di JBL, un veterano della WWE, che molti ricorderanno senz’altro per il suo Regno di terrore da WWE World Champion nei primi anni 2000 e le faide con Eddie Guerrero e Rey Mysterio.Ma cosa porta JBL a portare scompiglio sui ring di realtà come AAA, GCW, MLW e TNA? A che scopo? E soprattutto, è ancora sotto contratto WWE?Lo Straniero senza NomePartiamo da un presupposto: ad oggi, non sappiamo esattamente quale sia la posizione contrattuale di JBL con la WWE: se probabilmente l’ipotesi più verosimile è che abbia un contratto da Leggenda, che quindi gli permetta un certo margine di libertà d’azione nel comparire in altre sigle non concorrenziali alla WWE, lo stesso JBL ha smentito illazioni al riguardo, dicendo che è comunque vincolato da clausole di riservatezza.