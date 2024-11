Anteprima24.it - ‘Linea d’Ombra Festival’, a Salerno gli Stati Generali del fumetto

Tempo di lettura: 3 minutiNon poteva mancare alla 29esima edizione di LineaFestival il tradizionale appuntamento con le grandi firme delle nuvole parlanti. E così domani (martedì 12 novembre 2024) alle ore 21 Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, illustratore, musicista, animatore e insegnante, che negli anni ha attraversato questo mondo, insieme al regista Omar Rashid e al fumettista Maicol & Mirco saranno alla Sala Pasolini per il Ring di domande e risposte con il direttore Boris Sollazzo. Una giornata interamente dedicata al, tanto che alle 9.30 l’incontro riservato alle scuole per la sezione Media Education Factory, in programma alla Sala Pasolini, avrà come protagonista del grande schermo “Il segreto di Liberato”, il film che unisce immagini dal vero e animazione per raccontare l’evoluzione di un’artista straordinario: Liberato.