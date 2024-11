La prof del corsivo è su Onlyfans la madre | Meglio che spaccarsi la schiena a lavorare 8 ore al giorno

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Se oggi molte ragazzine sogna di fare le influencer e le tiktoker una buona parte del “merito” o della “colpa” può essere attribuita ad Elisa Esposito, nota anche come comeessoressa del, una delle pioniere di questo tipo di lavoro. Sicuramente ricorderete quella moda, anche piuttosto antipatica e fastidiosa, di bambini e adolescenti di parlare in modo strano unendo tra di loro le vocali. Elisa Esposito addirittura pubblicò un manuale del, attirandosi anche molte critiche ma vedendo crescere esponenzialmente il numero dei follower, che poi è ciò che conta per chi fa l’influencer.Parla la mamma deldel: “Fa bene asu quel sito”Dopo aver riscosso un grandissimo successo sui social, ladelha abbandonato il suo vecchio lavoro di estetista per fare l’influencer a pieno ritmo.