Lettera43.it - La Cop29, l’Accordo di Parigi stracciato da Trump e i danni economici del riscaldamento globale

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

È iniziata a Baku la 29esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la. Il Paese ospitante è l’Azerbaigian, un altro Stato autoritario produttore di gas e petrolio, dopo gli Emirati Arabi nel 2023 e l’Egitto l’anno prima. Il tutto nell’anno più caldo di sempre, in cui per la prima volta la temperatura mediaavrà superato stabilmente di 1,5 gradi centigradi i livelli pre-industriali. Come se non bastasse, l’equilibrio internazionale è pronto a essere spazzato via dal ritorno del ciclone Donaldalla Casa Bianca. Il presidente americano ha intenzione di sfilarsi daldidel 2015 già dal suo primo giorno a Washington. Un guaio per la salute futura del Pianeta.Lo slogan della(Getty Images).Conpresidente è scontata la nuova uscita degli Stati Uniti daldiDurante la sua prima presidenza (2016-2020),fece già uscire gli Stati Uniti daldi, che stabilisce la soglia del +1,5 gradi come obiettivo da non superare in tema di aumento della temperatura prima della fine del secolo.